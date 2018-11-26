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الخارجية الليبية تصرف على موفدين انتهت فترة عملهم واتحاد الطلبة يستقطع مبلغاً من المنح

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد ديوان المحاسبة استمرار 394 موظفاً من الموفدين بالخارج ، بالرغم من انتهاء فترة عملهم للإيفاد والمنصوص عليه بالمادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 2001 ، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي.

ولفت الديوان في تقريره السنوي لعام 2017 – إلى قصور وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أولئك الموظفين ، الأمر الذي يترتب عليه صرف مبالغ كبيرة دون وجه حق.

ووفقًا لما جاء في التقرير ، قام وزير الخارجية بإيفاد بعض العاملين للعمل بالسفارة الليبية بوتسوانا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (582) لسنة 2015 ، والقاضي بإيقاف إصدار أية قرارات جديدة في الوقت الحالي ، فضلاً عن أن الإيفاد لم يكن عن طريق لجنة شؤون الإيفاد بالوزارة.

ولاحظ ديوان المحاسبة ، استقطاع مبلغ 15 دولار شهريًا من المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج لصالح الاتحاد العام لطلبة ليبيا ، دون وجود السند القانوني لخصم هذه القيمة ، فضلاً عن عدم صدور لائحة مالية معتمدة تحدد آلية أوجه الصرف لهذه المبالغ.

وعقب تدقيق الديوان في حسابات وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ، كشف تقريره عن صرف قرابة 30 ألف دينار دون تقديم فاتورة تفصيلية بالأعمال المنفذة ، وتحميل مصروفات السنة الحالية بمصروفات سابقة ، مما يعد مخالفة لنصوص لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأشار التقرير السنوي ، إلى مخالفة القرار رقم (346) لسنة 2013 ، وذلك بصرف مقابل إيجار للوزير لمدة 4 أشهر أكثر من 51 ألف دينار ، إضافةً إلى تجاوز نفقات بدل السكن لمدير مكتب الوزير ، حيثُ بلغت قيمة فواتير إقامته بالفندق من تاريخ 13/11/2016 وحتى 31/12/2016 ، قرابة 15 ألف دينار.

وجاء في التقرير أنه جرى صرف 99 ألف ونصف دينار مقابل إصدار تذاكر سفر داخلية وخارجية دون إرفاق قرارات المهام المكلفين بها ، وتحديد تبعية الأشخاص للوزارة من عدمه.

وأضاف، تم صرف أكثر من 108 ألف من حساب وزارة الخارجية مقابل إيجار عمارة سكنية للموظفين ، دون تحديد الأشخاص المستفيدين من السكن.

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اخبار ليبيا 24

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