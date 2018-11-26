حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية ينقذ 113 مهاجرا

أنقذ حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية مائة وثلاثة عشر مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 47 ميلا شمال طرابلس.

وقال حرس السواحل إن من بين المهاجرين 92 رجلا و 17 امرأة وأربعة أطفال؛ أغلبهم من السودان، إضافة إلى 3 ليبيين.

ووفق حرس السواحل فقد تمت عملية الإنقاذ في منطقة بحر السلام قرب منصة حقل صبراتة بالتعاون مع القاطرة البحرية تايجر؛ حيث تم استلام المهاجرين من القاطرة، والتوجه بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء النصر.

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