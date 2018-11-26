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اختطاف رئيس مجلس حكماء تمسة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا مواطنون ليل الاثنين الثلاثاء من عملية اختطاف في الطريق العام الرابط بين مدينة زويلة وبلدة تمسة فيما تم اختطاف ثلاثة أشخاص من بلدتي البدير وتمسة من قبل مجموعة مسلحة ومن بين المختطفين رئيس مجلس حكماء منطقة تمسة الشيخ عبدالسلام محمد عبدالسلام .

لم تبين المصادر ما إذا كانت المجموعات عصابية ممن يمتهنون الحرابة والابتزاز أو جماعات إرهابية ضمن ماتشهده العديد من مناطق الصحراء في مناطق الجنوب الغربي والأوسط والشرقي وآخرها حادثتي الفقهاء وتازربو .

يشار إلى أن تمسة هي البلدة المحيلة إلى منطقة واو الناموس بؤروة الجذب السياحي الشهيرة ببحيراتها ذات الألوان ، ونشطت مؤخراً عصابات الحرابة في تلك المناطق وخاصة مثلث زويلة أم الأرانب تمسة وإن خفت بشكل نسبي بعد تشكيل قوة حوض مرزق .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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