الرئاسي: لم يثبت حدوث أي تلاعب بفوائد الأموال الليبية المجمدة

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إنّه «لم يثبت حدوث أي تلاعب بفوائد الأموال الليبية المجمدة حتى الآن».

وأشار السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إلى أنّ فوائد وأرباح الأصول الليبية في الخارج، جرى تحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار شأنها شأن سائر عوائد الدولة.

وأضاف أنّ رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم إحالتها للديوان.

ولفت إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.

وفي سياق آخر أشار السلاك إلى قرار السراج بإخلاء معسكري «السابع من أبريل» سابقًا، و«النقلية» في خلال 72 ساعة وتسليمهما لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي، إلى المعسكرين أمس الأحد.

ونقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، بأن هذه التعليمات تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية، قال إنه في إطار مبادرة إنقاذ الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب كما كلف لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

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