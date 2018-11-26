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غسان سلامة: الإرادة الشعبية هي من تختار الشرعية في ليبيا.. وأنا ساعي خير ولست صاحب معجزات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في حوار حصري مع فرانس 24 إنه ليس مع استخدام القوة بخصوص سفينة المهاجرين بمصراتة، ولكن الوضع كان مختلفا بسبب الانقسام داخل السفينة نفسها. وحول مؤتمر باليرمو أشار سلامة إلى أنه لمس إجماعا على دعم خطة العمل بشأن ليبيا، وعيشا مشتركا أفضل بين الأطراف الليبية. وشدد سلامة على أن هناك شروطا أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات، وأن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد. كما أوضح المبعوث الأممي أنه ساعي خير وليس صاحب معجزات وأن ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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