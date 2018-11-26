آمر منطقة طرابلس العسكرية يزور بني وليد

وصل آمر منطقة طرابلس العسكرية المكلف من قبل المجلس الرئاسي اللواء عبد الباسط مروان إلى مدينة بني وليد، في زيارة تستهدف الوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسة العسكرية في المنطقة.

وكان في استقبال اللواء عبد الباسط مروان لدى وصوله إلى مطار بني وليد كل من آمر الكتيبة 172 وآمر الشرطة العسكرية ومدير أمن بني وليد وعدد من الضباط وضباط الصف في بني وليد.

وعقد آمر منطقة طرابلس العسكرية خلال الزيارة اجتماعًا موسعًا حضره عميد بلدية بني وليد سالم عليوان، جرى خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسة العسكرية في المنطقة وكيفية معالجتها.

وأكد اللواء عبد الباسط مروان لـ«بوابة الوسط» على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية بما تحتاجه لتقوم بمهامها المنوطة بها، متعهدًا بتوفير الاحتياجات اللازمة للجهات العسكرية في بني وليد.

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