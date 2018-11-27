القوات الخاصة تستجيب لقرار السراج وتخلي معسكر 7 أبريل

أصدر آمر القوات الخاصة عماد الطرابلسي، الإثنين، تعليمات إلى عناصره بالانسحاب من معسكر 7 أبريل لتحويله لمؤسسة مدنية؛ وذلك استجابة لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ونصّ قرار الطرابلسي، إلى إعادة تمركز قواته بكامل أفرادها وآلياتها في معسكر السد بئر عياد خلال 72 ساعة، وتسليم معسكر 7 أبريل إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تتولى مهام إنهاء إجراءات التسليم والتسلم خلال المدة المحددة، وموافاة آمر القوات الخاصة بتلك الإجراءات.

وأمس الأحد أصدر السراج قرارًا بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس، لـ«يتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين».

وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.

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