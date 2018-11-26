ضبط تشكيل عصابي في أبو سليم بحوزته 44 كيلو «حشيش» قبل ترويجها

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، مساء الإثنين، ضبط تشكيل عصابي، بحوزته حوالي 44 كيلو ونصف الكيلو من مادة مخدر الحشيش، قبل ترويجها في مدن سبها وبني وليد والزاوية وطرابلس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الإثنين، إنه في إطار الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناء على معلومات من أحد المصادر الخاصة، فإن مكتب أبوسليم التابع للإدارة تمكن من ضبط تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات.

وأكدت الوزارة، في بيانها أن التشكيل العصابي يتكون من 3 أشخاص ليبيي الجنسية، مشيرة إلى ضبط حوالي 44 كيلو ونصف الكيلو من مادة مخدر الحشيش بحوزتهم يقومون بجلبها وترويجها بمدينة سبها ومدينة بني وليد ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه بعد التحقيق معهم سيتم إحالتهم لنيابة المخدرات.

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