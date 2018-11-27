مصدر عسكري ينفي تجدد اشتباكات تازربو: عملية للقبض على أحد عناصر «داعش»

نفى مصدر عسكري صحة ما نشر حول عودة الاشتباكات في مدينة تازربو.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن حقيقة ما حدث، تتمثل في قيام قوات تابعة للجيش منذ 3 أيام، بإلقاء القبض على أحد المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي حيث كان يختبئ في إحدى المزارع بمنطقة المعبوص في تازربو، إلا أنه حدثت رماية بينه وبين قوات تابعة للجيش.

ودخلت مجموعة مسلحة تضم 7 سيارات ذات دفع رباعي، وسط مدينة تازربو مساء الجمعة، واشتبكت مع أفراد مركز شرطة تازربو، ما أدى إلى مقتل 8 بينهم شرطيون ومدنيون وإصابة 11 آخرين، فضلاً عن خطف قرابة الـ20 شخصًا، على رأسهم عميد البلدية المُكلف محمد بوخيرالله.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، السبت، إرسال شحنة عاجلة إلى مستشفى تازربو بالجنوب الشرقي لليبيا لتسهيل سرعة تقديم الخدمة العلاجية والإسعافية للمصابين جراء الهجوم الذي تعرض له مركز الشرطة وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

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