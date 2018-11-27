حصر العمالة الوافدة –غير القانونية- في الجفرة

عُقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بمدينة هون إجتماع من أجل التشاور والتحضير لوضع خطة عمل لضبط حالات الإقامة غير القانونية للأجانب والوقوف على الشكاوى المقدمة من المواطنين المبلغين عن وجود الحالات .

ضم الاجتماع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في الفرع البلدي هون – الحرس البلدي الجفرة – جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بالجفرة – مركز شرطة هون – مديرية أمن الجفرة – الهلال الاحمر الليبي فرع هون .

نسق المجتمعون آلية تطبيق الخطة التي وضعت لضبط الحالات المنتشرة في عموم مدن وبلدات منطقة الجفرة من المهاجرين غير القانونيين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم والتحفظ عليهم وتسليمهم للجهات ذات الاختصاص

وخلص الاجتماع إلى ترتيب القيام بزيارات ضبطية ميدانية للمخابز والمقاهي والمطاعم والقصابين والحلاقين والمزارع للوقوف على كل الخروقات وضبطها والحد منها .

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