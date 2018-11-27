وقفة لنساء ورجال من طبرق لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت نساء وفتيات من مدينة طبرق وقفة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان “اعرفي حقك ” ، ضمن حملة الــ 16 يوم التي انطلقت في بنغازي أيضاً منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وتتواصل حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

انتظمت الوقفة للاعلان عن الحملة في طبرق بميدان المدينة بمشاركة عدد من الرجال المتضامنين مع النساء وأبدى أحد النشطاء، “ناصر مليطان” استعداده للدعوة إلى مؤتمر على مستوى بلدية طبرق لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأكدت الناشطة “سناء محمد جعودة” أن أيام حملة الـ 16 ستشهد أنشطة متنوعة وفعاليات كالندوات التوعوية بحقوق المرأة بهدف منع الأسباب المؤدية إلى العنف ضد المرأة.

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