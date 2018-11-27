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وقفة لنساء ورجال من طبرق لمناهضة العنف ضد المرأة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت نساء وفتيات من مدينة طبرق وقفة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان “اعرفي حقك ” ، ضمن حملة الــ 16 يوم التي انطلقت في بنغازي أيضاً منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وتتواصل حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

انتظمت الوقفة للاعلان عن الحملة في طبرق بميدان المدينة بمشاركة عدد من الرجال المتضامنين مع النساء وأبدى أحد النشطاء، “ناصر مليطان” استعداده للدعوة إلى مؤتمر على مستوى بلدية طبرق لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأكدت الناشطة “سناء محمد جعودة” أن أيام حملة الـ 16 ستشهد أنشطة متنوعة وفعاليات كالندوات التوعوية بحقوق المرأة بهدف منع الأسباب المؤدية إلى العنف ضد المرأة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المفروض عنوان الحملة الوطنية الأسلامية في مكافحة العنف ضد الأطفال وأستغلالهم وخاصة الأيتام وتوفير لهم سبل الراحة والأسلوب الأمثل في الحياة
    هذا ءأهم من العنف ضد المراءة … وهذا رأئيي الخاص

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