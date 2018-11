وزارة الصحة تُطلق تطبيقًا إلكترونيًا يقدم خدمات طبية للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إطلاق قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بالوزارة تطبيقًا إلكترونيًا يُمكن المواطن من الوصول إلى أقرب عيادة أو صيدلية أو مختبر داخل منطقته عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القسم باشر الاثنين العمل على المنظومة الإلكترونية التي تربط القسم الرئيسي بالأقسام التابعة لإدارات الخدمات الصحية بكل مناطق ليبيا، بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة لجميع الأنشطة الصحية الخاصة والمسجلة لدى وزارة الصحة.

كما سيتيح التطبيق الذي سيُطلق خلال اسبوع للمواطنين إمكانية تقييم الخدمات الطبية التي تقدمها الجهات الصحية الخاصة.

من جانبه قال رئيس قسم القطاع الخاص أيمن الصيد أن القسم سيمنح عبر المنظومة الالكترونية مباشرة أذونات مزاولة النشاط للجهات المتقدمة بطلبات التسجيل لدى القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفاء البيانات المرسلة عن طريق رؤساء أقسام القطاع الخاص بالمناطق.

وأضاف الصيد أنه سيتم من خلال المنظومة الإلكترونية تصنيف الأنشطة الصحية الخاصة؛ بالاعتماد على مؤشر احترافية الموارد البشرية ومستوى العلاج وجودة الخدمات المقدّمة ومكان تقديم الخدمة بناءً على الحملات التفتيشية التي ينفذها القسم.

هذا وأوضحت شركة الاستثمار لخدمات التقنية المنفذة للمنظومة والتابعة لشركة الاستثمار الوطني القابضة في تصريح لمديرها العام عمر الشاقي أن توفير قاعدة بيانات لجميع الأنشطة الصحية الخاصة في ليبيا سيعطي الفرصة لصانعي القرار لاتخاذ القرارات الصائبة في تنظيم القطاع الصحي الخاص، وفق قوله.

