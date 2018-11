وجه رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، الرائد عماد الطرابلسي، خطاباً لوزير الداخلية المفوض بخصوص تسليك معسكر 7 أبريل.

وأشار الطرابلسي في خطابه إلى امتثاله لقرار القائد الأعلى وتعليمات رئيس المجلس الرئاسي بشأن تسليم المعسكر إلى صندوق الإنماء خلال 72 ساعة.

يُشار إلى أن القائد الأعلى أصدر قرار رقم (1554) يقضي بتسليم معسكري النقلية و7 أبريل سابقاً إلى صندوق الإنماء.

