قال وكيل ديوان وزارة الداخلية الليبية فى مدن الجنوب، أحمد بركة، أن الجنوب الليبى بحاجة إلى مصالحة وطنية بين القبائل القاطنة فيه.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الليبية فى كلمة ألقاها خلال حفل اجتماعى فى مدينة بنغازى الليبية ان المصالحة الوطنية بين قبائل الجنوب هى وحدها التى تمكن اللليبيين من القضاء على الارهاب الموجود فيه، مشيرا إلى استمرار الصراع القبلي في مدن الجنوب الليبي.

وأوضح بركة أن القيادة العامة للجيش الليبي قد شكلت ست مناطق عسكرية فقط بالجنوب الليبي وكذلك رئيس مجلس النواب الليبي الذي أرسل أكثر من وفد للجنوب الليبي أما رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فقد خصص 200 مليون دينار ليبي للمصالحة في الجنوب الليبي.

هذا كما نوه بركة خلال كلمته أن الخلل في الجنوب لا يتمثل في الحكومات بل هو في تناحر قبائل الجنوب الأربعة والتي يعد هو السبب الرئيسي في المشاكل الدائرة فيه وسببا رئيسيا لدخول الارهاب إلى هذه المنطقة وما جرى في مناطق الجنوب الليبي من اعمال اجرامية.

وناشد وكيل ديوان وزارة الداخلية بالجنوب الليبي حكماء وأعيان ومشائخ القبائل الليبية بضرورة عمل مصالحة بين قبائل الجنوب الليبي لحل هذه الازمات والتخلص من المشاكل.

يذكر ان مدن الجنوب الليبي قد شهدت مجموعة من الاشتباكات العنيفة بين مجموعة من القوات المدعومة من بعض القبائل خلال الفترات الماضية لأسباب مجهولة.

The post وكيل وزارة الداخلية الليبية: قبائل الجنوب بحاجة لمصالحة وطنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا