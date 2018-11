وليامز: هشاشة الوضع في المنطقة الجنوبية قد يزعزع استقرار ليبيا

استقبلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا ومناقشة الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة.

حيث ركزت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد مضيفةً أن هشاشة الوضع في المنطقة الجنوبية قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج، كما أكدت على ضرورة دعم المجتمع الدولي.

هذا وتعاني منطقة الجنوب الليبي من حالة أمنية متدهورة بالإضافة إلى شح في الخدمات الأساسي ودمار شبه كامل في البنية التحتية.

