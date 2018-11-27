نصية يدعو السلطات التنفيذية القائمة التجهيز لعملية التسليم والاستلام

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، كافة السلطات التنفيذية القائمة، بتسيير الأعمال والتجهيز لعملية التسليم والاستلام.

جاء ذلك في تغريدة على موقع توتير، عقب انتهاء البرلمان من الخطوات التشريعية أمس الإثنين، لإتمام الاستفتاء حول مشروع الدستور،إلى جانب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الجدير بالذكر، أن البرلمان أقر أمس تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم، بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

كما وتضمن التعديل الدستوري، اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

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