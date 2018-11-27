الثني يتابع سير عمل مشاريع قطاعي الكهرباء والزراعة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، سير عمل مشاريع قطاعي الكهرباء والزراعة التي تنفذها الحكومة المؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين مع كل من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس الهيئة العامة للزراعة والثروات الحيوانية والبرية المهندس محمد عبد العالي، حيث بحث المجتمعون كل ما يتعلق باستكمال توصيل الكهرباء لمشروع جنوب الجبل الأخضر.

من جهته، قال المسماري أن الهيئة العامة للكهرباء ستشرع في توصيل كافة التوصيلات الكهربائية لآبار الري، على أن يتم استكمال المشروع على مراحل على عن تبدأ بمنطقة الخروبة.

وفي ذات السياق، بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني مع رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، الخطط والسبل الموضوعة لتوفير الدعم المالي للأعلاف لتصل إلى المربيين بأسعار مناسبة، إلى جانب إطلاق حملة الإحصاء خلال الأيام القليلة القادمة.

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