أيوب قاسم يطالب بعدم تدخّل قطع بحرية أجنبية في عمليات إنقاذ المهاجرين

طالب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، بعدم تدخّل قطع بحرية أجنبية في عمليات الإنقاذ في مياه البحث والإنقاذ الليبية.

جاء ذلك على خلفية تعرض دورية تابعة لحرس السواحل للإرباك من قبل جرافة إسبانية، خلال محاولة انقاذ مهاجرين، مؤكداً أن طلب من الجرافة المغادرة بعد التعريف بهوية الدورية والمهمة، لكن لم يلق الطلب أي استجابة، فأدى الأمر إلى حالة من الإرباك وقفز عدد من المهاجرين إلى الماء للوصول إلى الجرافة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية، في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن حرس السواحل الليبي انقذ خلال اليومين الماضيين ما يقارب 150 مهاجراً خلال دوريات منفصلة.

وأضاف أيوب في تصريح صحفي لقناة ليبيا، ان امتناع المنظمات الحقوقية عن العمل في مساحة واسعة من البحر الأبيض المتوسط، أصبح بمثابة الرادع للكثير من المهاجرين، حيث قل أعداد المهاجرين بشكل كبير بالتالي انخفض عدد ضحايا الهجرة غير القانونية.

كما أردف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية بالقول، أن المنظمات التي تعمل على إنقاذ المهاجرين، تسعى لكسب وجمع التبرعات من للبحر الأبيض المتوسط بحجة انقاذ المهاجرين ، مستندا في ذلك إلى الجانب الانساني والحقوقي خاصة في بعض الدول الأوروبية.

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