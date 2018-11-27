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المسماري: شكلنا كتيبة خاصة لحماية تازربو ومحيطها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، عن تشكيل كتيبة خاصة لحماية تازربو والمناطق المحيطة بها .

وقال المسماري خلال حديثه لبرنامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا أمس الإثنين، أن الأوامر صدرت أمس  من القيادة العامة للقوات المسلحة بتشكيل تلك الكتيبة .

وأوضح أن الكتيبة ستضم عدداً من الضباط والأفراد السابقين والحاليين ، وعدد من أهالي المدينة القادرين على حمل السلاح ، كما  وستوكل لها مهمة حماية المدينة ومحيطها من أي هجوم إرهابي محتمل من تنظيم داعش، أو العصابات الخارجة عن القانون .

ولفت المسماري، إلى أن تشكيل الكتيبة يأتي نظرا للبعد الجغرافي للمدينة حيث تبعد قرابة 400 كم عن المناطق المعمورة .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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