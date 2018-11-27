جمعية وادي دينار ببني وليد تنظم محاضرة حول التعايش السلمي

بني وليد-العنوان

نظمت جمعية وادي دينار للأعمال الخيرية بني وليد اليوم الإثنين محاضرة بعنوان ” التسامح والتعايش السلمي برؤية شبابية ” بحضور عدد من الأساتذة والمهتمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

وتناولت المحاضرة التي عقدت بمسرح كلية الآداب، عدة محاور من بينها مفهوم التعايش السلمي ونبذ العنف، والمشاريع والبرامج التنموية التي تسهم في خلق بيئة يسودها التسامح والمصالحة.

كما ناقشت المحاضرة التي جاءت بالتعاون مع شركة النخبة التعليمية، كيفية تشكيل مجموعات شبابية واعية قادرة على إحداث التغيير المجتمعي السلمي المبني على المحبة ونبذ الفرقة والصراعات.

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