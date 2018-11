وقع عميد بلدية زوارة المكلف عصام الهاميسي ومدير مستشفى زوارة البحري بمقر السفارة الايطالية بطرابلس مع القائم بأعمال السفارة الأيطالية على اتفاقية لاستلام شحنة من المساعدات الطبية بقيمة 200000 يورو. حيث تشمل شحنة المواد الطبية أسرة للعناية المركزة وأجهزة القياس الطبية بالإضافة للأدوية. هذا وحضر التوقيع مندوب عن المجلس الرئاسي ومندوب عن وزارة الحكم المحلي وعميد بلدية صرمان.

