آمر اللواء 73 مشاة يتفقد العمل بقاعدة بنينا الجوية

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، أن آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني قام بجولة ميدانية للوقوف على سير الأوضاع الأمنية في نقاط تمركز الكتيبة 123 مشاة في قاعدة بنينا الجوية بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأشار الخرطوش إلى أنه لا توجد إمكانيات لتسهيل العمل الأمني بسبب الحظر الدولي على الجيش الليبي، وأكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن “آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني قام بجولة ميدانية بمقر ونقاط تمركز الكتيبة 123 مشاة بقاعدة بنينا الجوية للوقوف على الصعوبات التي تواجه أفراد الكتيبة في تأدية المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأضاف المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة أن “الجولة بدأت من أقصى شرق القاعدة الجوية بنينا إلى ما بعد الأرصاد الجوية غربا حيث تقع النقاط الأمنية للكتيبة 123 مشاة في طوق حماية للقاعدة الجوية”.

وأوضح بأن “عدد الإفراد بالكتيبة 123 المكلفين بتأمين القاعدة الجوية جيد ولكن تظل الإمكانيات التي تسهل العمل الأمني غير متوفرة، كحال جميع القواعد والمطارات بليبيا في ظل الحظر المطبق على قواتنا المسلحة”، منوها أن “المعنويات ممتازة جدا وإعادة تنظيم ودعم الكتيبة من الهيئات العليا في طور التنفيذ، الكل يعلم مدى أهمية قاعدة بنينا الجوية والجميع بكل ثقة سيكون عند المستوى الأمني المرجو”.

يذكر أن اللواء 73 مشاة انضمت إليه وحدات وكتائب عسكرية عدة وصلت إلى 8 ما بين كتائب ووحدات عسكرية تنضوي الآن تحت اللواء 73 مشاة بإمرة العميد علي صالح القطعاني.

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