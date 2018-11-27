المسماري: وصلنا إلى المركز الرئيسي الذي تنطلق منه العصابات الإرهابية بالجنوب

كشف الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أن القوات المسلحة بالتنسيق مع القوى الأمنية تمكنت من الوصول إلى المركز الرئيسي الذي تنطلق منه العصابات الإرهابية في الجنوب .

وأضاف خلال حديثه لبرنامج 150 دقيقه الذي بثته قناة ليبيا ، أن القوات المسلحة اكتشفت ظاهرة إجرامية جديدة على الساحة الليبية ، تتمثل بتأمين طرق التهريب للجماعات والعصابات الجرمية ، حيث تم القضاء على تلك الطرق ، وتعزيز التواجد الأمني والعسكري فيها .

ونوه الناطق باسم القوات المسلحة، الى أن العصابات والقوى المهاجمة المتواجدة في الجنوب ووسط الصحراء الليبية تمتلك قرابة 10 قوات مسلحة ، مستاجرة ، بحيث ينفذون ما يملى عليهم مقابل دفع الأموال لهم ، ومعظمهم من تشاد والسودان والنيجر .

وبيّن الناطق المسماري، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضبطت خلال الاشتباكات التي تمت عقب هجوم تازربو صهاريج لتهريب الوقود ، موضحا أن القوات المسلحة أوقعت العديد من القتلى في صفوف الإرهابيين وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي قادم سيحدد موعده لاحقاً.

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