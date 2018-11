النهر الصناعي: تم شحن محطات الكهرباء وإعادة ضخ المياه من حقول الآبار

أعربت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عن أسفها لانقطاع المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى بسبب حدوث فصل لمحطات الكهرباء الفرعية التابعة للمنظومة بالحقل الشرقي وبشكل طارئ ولمدة لم تتجاوز 8 ساعات.

وأشارت الإدارة إلى أن عدم استكمال أعمال تعبئة خطوط نقل المياه بالمسار الشرقي خلال الفترة الماضية أدى لحدوث انقطاع المياه بشكل سريع.

وأكدت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة عبر صفحتها الرسمية عودة مياه النهر الصناعي إلى مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى تدريجيًا بدءً من مساء الثلاثاء بعد انقطاعها الاثنين.

هذا وأعلنت الإدارة أنه قد تم شحن محطات الكهرباء وإعادة ضخ المياه من حقول الآبار وجاري حاليًا العمل على تعبئة خطوط نقل المياه.

