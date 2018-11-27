المسماري: هذا ما جرى في تازربو أمس وداعش سيعاود الهجوم

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن يكون تنظيم داعش الإرهابي قد شنّ هجوماً مجدداً على تازربو أمس الإثنين ، مؤكداً أن ما جرى كان عملية مداهمة لأحد الإرهابيين الذين شاركوا بالهجوم الإرهابي على مركز الشرطة في تازربو الجمعة الماضية .

وبيّن المسماري خلال حديثه لبرنامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا ، أنه تم ليل الإثنين الثلاثاء محاصرة إرهابي يرتدي زيا عسكريا يحمل طابع الجيش، في منطقة النخيل غرب تازربو ، وتبين أنه ليس من سكان المنطقة ، كما وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه من ضمن الإرهابيين الذين سقطوا من المركبات خلال الهجوم الإرهابي يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسماري أنه بعد القبض عليه ، أطلق أهالي المدينة العيارات النارية فرحا بذلك ، فظن البعض أن هجوما إرهابيا جديدا قد حدث .

ولفت الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، بأن هناك معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي سيعاود الهجوم مرة أخرى ، ولكن القوات المسلحة بالتنسيق مع مديرية أمن تازربو تتابع ذلك ، والأمور تحت السيطرة .

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