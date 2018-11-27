سرية حماية بني وليد تجمد عملها بعد ساعات من زيارة آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع للوفاق

بني وليد-العنوان

أعلنت سرية حماية بني وليد ليل أمس الاثنين تجميد عملها حتى إشعار آخر، وانسحاب كافة الدوريات؛ وذلك عقب ساعات من زيارة آمر منطقة طرابلس العسكرية المكلف من قبل المجلس الرئاسي.

وأوضحت السرية في بيان لهم أن “سياسة ضبط النفس التي انتهجتها في مواجهة بعض المرضى النفسيين والبيادق لا تنم عن ضعف أو جبن أو تخاذل كما فهم البعض ولكنها لإتاحة الفرصة أمام الأهالي ووضعهم أمام مسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية”.

وأضاف البيان أن حال بني وليد “أصبح على شفا جرف هار ولم نعد قادرين على تحمل المزيد من الجراحات والمآسي والأحزان من فقدان شبابنا.”

وناشد آمر وأعضاء السرية شباب المدينة “الابتعاد عن التزمت والتعنت والتخوين والحقد والثأر بين ذوي القربة والأصدقاء قبل أن تصبح بني وليد غابة القانون فيها لا يُهاب ولا جرم بها يُعاب ولا الحق يُجاب ولا الفضل يُثاب”.

يُشار إلى أن بيان سرية حماية بني وليد صدر بعد ساعات من زيارة آمر منطقة طرابلس العسكرية المكلف من قبل المجلس الرئاسي اللواء عبدالباسط مروان إلى كتيبة 172 مشاة بالمدينة للوقوف على الصعوبات التي تواجه الكتيبة ودعمها بالاحتياجات اللازمة لتفعيل مهامها المكلفة بها.

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