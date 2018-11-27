نصية يعلن انتهاء الخطوات التشريعية للاستفتاء على الدستور

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، الانتهاء من الخطوات التشريعية للاستفتاء على الدستور، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة.

وشدد نصية، على حسابه الرسمي بتويتر الاثنين، على ضرورة التهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعلى كافة السلطات التنفيذية القائمة بتسيير الأعمال التجهيز لعملية التسليم والاستلام.

وكان رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية أعلن الشهر الماضي، أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، والبدء في الخطوات العملية لتنفيذها.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب الأثنين خلصت إلى التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات على الدستور.

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