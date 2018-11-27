ماذا يجري في تازريو؟

نفى عضو المجلس البلدي الكفرة، مفتاح خليل الزوي صحة الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول قيام عناصر تنظيم داعش بالهجوم على بلدية تازربو.

وأوضح مفتاح خليل، أن “ما سمع من أصوات إطلاق للرصاص، كان بسبب فرحة أهالي تازربو بالقبض على أحد أفراد تنظيم داعش الذين شاركوا في الهجوم على المنطقة عشية الجمعة الماضية”.

كما أشار خليل إلى أن “الداعشي تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، عندما كان مختبئاً داخل إحدى المزارع بغابة النخيل بمنطقة تازربو”، مؤكداً أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتمركزة، في تازربو على أتم الاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

المصدر: بوابة إفريقيا

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