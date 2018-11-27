البعثة الأممية ترحب “بسعي مجلس النواب” إلى إصدار التشريعات

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الثلاثاء، بما وصفته بـ”سعي مجلس النواب إلى إصدار التشريعات الضرورية للانتقال لمرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور”، وإجراء الانتخابات.

وكان رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة قد حث مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وسن التشريعات المناطة به.

ولوح سلامة في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي بتجاوز مجلس النواب والذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع؛ لبناء قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب الاثنين خلصت إلى التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات على الدستور.

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