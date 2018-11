عبد الجليل: سنُكرس كل جهودنا لإعادة الحياة التعليمية لمدينة تاورغاء

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل أربعة عقود بقيمية إجمالية بلغت 4,075,000 مليون دينار ليبي، بهدف القيام بأعمال صيانة شاملة لثلاث مدارس بمدينة تاورغاء ولصيانة مقر مراقبة التعليم بالمدينة.

وقال الوزير خلال زيارة تفقدية لمدينة تاورغاء الاثنين لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدينة إن أعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتعاقد عليها بمدينة تاورغاء ستنتهي مع نهاية العام الدراسي القادم.

من جانبه عرض مراقب التعليم تاورغاء محمد العماري على وزير التعليم والوفد المرافق له أهم المشاكل والعراقيل والأوضاع التي تسير عليها العملية التعليمية بالمدينة.

وصرح وزير التعليم من فناء مدرسة نداء ليبيا بتاورغاء مخاطباً الطلاب والسلطات الإدارية وقيادات الأسرة التربوية بالمدينة :

“سنُكرس كل جهودنا لإعادة الحياة التعليمية لمدينة تاورغاء والتي بدورها ستُساهم بشكل كبير في إعمار المدينة وعودة أهلها”.

وأضاف في كلمة له عقب انتهاء الزيارة التفقدية لمدينة تاورغاء :

“درسنا مع المجلس المحلي الأولويات في إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمؤسسات التعليمية التي ستساهم في عودة الأهالي للمدينة“.

وأشار عبد الجليل الى أنه تم الاتفاق على تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد ثلاثة مدارس بالإضافة الى صيانة مقر مراقبة التعليم وإجراء بعض أعمال الصيانة الخفيفة والتحسينات على المدرسة القائمة وتوفير بعض المستلزمات والوسائل التعليمية لها.

