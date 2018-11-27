الأمم المتحدة: نرحب بمساعي البرلمان للانتقال إلى المؤسسات الثابتة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتصويت النواب أمس الاثنين على تعديل الإعلان الدستوري.

وقالت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها ترحب “بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة وتتمنى له النجاح في مسعاه”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن النواب اقروا الاثنين “تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي”.

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