الخرطوش: حظر السلاح يُعرقل تأمين المناطق الحيوية

أكّد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أن حظر السلاح المفروض على ليبيا يُضعف من إمكانات الجيش الوطني ومن مستوى العمل الأمني.

وأضاف الخرطوش في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن مسؤولية تأمين المطارات والمنافذ الحيوية في ليبيا بحاجة لإمكانات تسليح أكبر، وهو ما لا يتوفر بسبب قانون حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وجاءت تصريحات المسؤول الإعلامي عقب زيارة تفقدية أجراها آمر اللواء 73 مُشاة، العميد علي صالح القطعاني، لتمركزات الكتيبة 123 مُشاة بقاعدة بنينا الجوية.

وأشار المنذر إلى أن القطعاني اطلع خلال زيارته على أبرز العراقيل والصعوبات التي يواجهها أفراد الكتيبة 123 مُشاة أثناء تأديتهم لعملهم.

يُشار إلى أن آمر اللواء 73 مشاة استلم الكتيبة 123 مشاة في الـ20 من نوفمبر الجاري بمراسم أقيمت في مقر الكتيبة بقاعدة بنينا الجوية، وتولى اللواء مهام تأمين مناطق جنوبية وغربية بتكليف من القيادة العامة للجيش.

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