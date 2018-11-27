مديرية أمن طرابلس تنفي وفاة السموعي

أكدت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء، أن مديرها السابق، العميد صلاح الدين السموعي، لا يزال تحت الرعاية الصحية، نافية بذلك الشائعات التي تم تداولها بشأن وفاته.

وأكدت المديرية في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها ستُسائل كل الجهات المُروجة لخبر وفاة السموعي كذباً، والذي انتشر في وقت متأخر من ليلة أمس وتناقلته العديد من منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحته.

وكان السموعي قد تعرض أمس الأول لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين يستقلون سيارة مُعتمة، استهدفوه بوابل من الرصاص أمام بيته بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

ويقول مُراقبون إن محاولة اغتيال الصموعين تُعد من أبرز الحوادث التي قد تُحرج “خطة الترتيبات الأمنية” المُعلن عنها في طرابلس، وسط تساؤولات عن الجهة المُتورطة ودوافعها.

يُذكر أن وزير الداخلية المُفوض، فتحي باشاغا كان قد أقال السموعي من منصبه مطلع نوفمبر الجاري وعيّن العميد سالم قريميده خلفاً له.

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