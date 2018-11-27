بالكور: إجراء التجمعات الانتخابية واجب الآن

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور ضرورة أن تُتبع خطوة تصويت مجلس النواب على تضمين الاتفاق السياسي المعدل بإجراء التجمعات الانتخابية.

وقال بالكور، في تصريحات إلى قناة «ليبيا»، إن تصويت مجلس النواب أمس على تضمين الاتفاق السياسي المعدل بالإعلان الدستوري خطوة تأتي في إطار توحيد مؤسسات الدولة.

وشدد بالكور على ضرورة أن تتبعها خطوة مهمة هي إجراء التجمعات الانتخابية، بحيث تحدد أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وفق ما تم الاتفاق عليه، لاعتمادها من طرف المجلسين ومن ثم البدء الحقيقي في توحيد مؤسسات الدولة.

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