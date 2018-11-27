نصية: على كافة السلطات التنفيذية القائمة تسيير الأعمال والتجهيز لعملية التسليم

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على الانتهاء من الخطوات التشريعية لإتمام الاستفتاء حول مشروع الدستور وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نصية طالب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” كافة السلطات التنفيذية القائمة بتسيير الأعمال والتجهيز لعملية التسليم والاستلام.

يشار إلى أن مجلس النواب قد اجرى يوم أمس الاثنين تعديل دستوري عاشر في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً عدل به اتفاق الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بدل من مجلس رئاسي بـ9 رؤوس.

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