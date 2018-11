اجتمع أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2019، وملف الأعضاء البدلاء عن الأعضاء المستقيلين والمتغيبين حسب نتائج الدوائر الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع بنود الجلسة القادمة المزمع عقدها في نهاية الأسبوع الجاري، والتي سيتم تخصيصها لمناقشة مجريات ومخرجات مؤتمر باليرمو، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية في يناير القادم.

هذا ويعقد المجلس الأعلى للدولة جلساته كلما دعت الحاجة إلى اجتماع ومن المحتمل وأن يبدأ المجلس النقاش في جلسته القادمة بالكيفية المُثلى لاختيار أعضاء الرئاسي بعد موافقة البرلمان على تعيين ثلاثة أعضاء يُمثل كل منهم منطقة من المناطق الثلاث في ليبيا (غربية، شرقية، جنوبية).

The post مكتب الرئاسة بمجلس الدولة يُناقش مخرجات مؤتمر باليرمو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا