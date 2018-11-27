اجتماع أمني رفيع المستوى يُناقش الوضع الأمني في طرابلس وضواحيها

قام وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ظهر أمس الاثنين بترأس اجتماع أمني رفيع المستوى لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس استعراض الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

هذا وحضر الاجتماع مدير أمن طرابلس، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

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