عقوب يبحث سير الخدمات الصحية والطبية بدرنة

تفقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، سير الخدمات الصحية والطبية بمدينة درنة.

جاء ذلك خلال لقاء مع المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة إبراهيم عزوز، أمس الإثنين، حيث بحث الجانبان سُبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل المدينة وما جاورها، إلى جانب مناقشة العديد من المواضيع الهامة، والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بمدينة درنة من الناحية الإدارية والمالية والطبية .

كما وشمل اللقاء، متابــعة استكمال صيانة المرافق الصحية وسير عملها، وتحسين الأوضاع الصحية، وتفعيل معهد لتنمية القوى اـعاملة الطبـية بمدينـة درنة .

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