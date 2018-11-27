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البعثة تُرحب بالتعديل الدستوري للنواب

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت بعثة الأمم المُتحدة إلى ليبيا ترحيبها بإقرار مجلس النواب لـ”التعديل الدستوري المُتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا”، مساء أمس الإثنين.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها: “نُرحب بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة ونتمنى له النجاح في مسعاه”.

ويتضمن التعديل الدستوري تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر “أقاليم” مع ضرورة الانتهاء إلى نسبة تصويت تُقدر بـ 50+1 داخل كل إقليم على حدا؛ للسماح بتمرير مشروع الدستور.

كما تضمن التعديل اعتماد مجلس رئاسي مُصغر مُكون من نائبين ورئيس، إضافة إلى رئيس حكومة مُنفصل عن المجلس الرئاسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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