البعثة تُرحب بالتعديل الدستوري للنواب

أبدت بعثة الأمم المُتحدة إلى ليبيا ترحيبها بإقرار مجلس النواب لـ”التعديل الدستوري المُتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا”، مساء أمس الإثنين.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها: “نُرحب بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة ونتمنى له النجاح في مسعاه”.

ويتضمن التعديل الدستوري تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر “أقاليم” مع ضرورة الانتهاء إلى نسبة تصويت تُقدر بـ 50+1 داخل كل إقليم على حدا؛ للسماح بتمرير مشروع الدستور.

كما تضمن التعديل اعتماد مجلس رئاسي مُصغر مُكون من نائبين ورئيس، إضافة إلى رئيس حكومة مُنفصل عن المجلس الرئاسي.

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