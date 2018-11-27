النص الكامل لـ “قانون الشرطة الجديد” الذي أقره مجلس النواب

بنغازي-العنوان

أعلن وزير داخلية الحكومة لمؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع أمس الإثنين قانون الشرطة الجديد، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم في طبرق.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قال المستشار بوشناف “إن توقيع القانون جاء عقب الاجتماع مع المستشار عقيلة صالح في القبة السبت الماضي.”

مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب أقروا القانون الذي تم التصويت عليه سابقا.

وتحصلت صحيفة العنوان على نص قانون الشرطة الجديد والذي أصبح نافذا اعتبار من أمس الاثنين، فيما يلي نص القانون:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية