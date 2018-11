المسماري: الجيش شكلت كتيبة من الأهالي والعسكريين لحماية تازربو

المتوسط:

اكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، تشكيل كتيبة خاصة لحماية تازربو والمناطق المحيطة بها .

وأكمل المسماري ، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن الكتيبة ستضم عدداً من الضباط والأفراد السابقين والحاليين ، وعدد من أهالي المدينة القادرين على حمل السلاح ، كما وستوكل لها مهمة حماية المدينة ومحيطها من أي هجوم إرهابي محتمل من تنظيم داعش، أو العصابات الخارجة عن القانون .

وأوضح المسماري، أن تشكيل الكتيبة يأتي نظرا للبعد الجغرافي للمدينة حيث تبعد قرابة 400 كم عن المناطق المعمورة .

