حكومة الوفاق تعترف باستفادة الليبية للاستثمار من أموال ليبيا في بلجيكا

أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك أن إصدار السراج تعليماته بإخلاء معسكري “السابع من أبريل” سابقاً، و”النقلية” في خلال 72 ساعة وتسليمهما لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استكمال الترتيبات الأمنية.

حيث أكد السلاك أن هذه التعليمات تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة.

وفيما يخص المنطقة الجنوبية قال السلاك أن السراج قد أصدر تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب كما كلف لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وفي تعليقه على ما يخص المؤسسة الليبية للاستثمار وما أثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا، نقل السلاك توضيح السراج حول القضية وما أثير حولها من شائعات، قائلاً:

“منذ 2011 قد أصدرت لجنة العقوبات قراراً بتجميد الأصول الليبية في الخارج، والتي من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار وهذه الأرصدة، تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحا، قد فسرت بعض الدول، وهي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي قرار لجنة العقوبات بتجميد الأرصدة، بأنه لا يشمل الفوائد أو الأرباح الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي يحق للمؤسسة الاستفادة من الفوائد والأرباح الناجمة عن استثمار الاصول، وعليه سمحت بأن تحول إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج”.

وأضاف السلاك أن هذه الفوائد أو الأرباح قد كانت ومازالت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج شأنها شأن سائر عوائد الدولة، مؤكداً أنه إلى الآن لم يثبت حدوث أي تلاعب بالخصوص.

وتابع السلاك في الحديث عن القضية قائلاً:

“من باب تأكيد الحرص على المال العام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم إحالتها للديوان، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة”.

