بالكور: بعد تعديل الاعلان الدستوري يجب تحديد أسماء أعضاء الرئاسي الجديد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور أمس الإثنين إن تصويت البرلمان على تضمين الاتفاق السياسي المعدل بالإعلان الدستوري خطوة تأتي في إطار توحيد مؤسسات الدولة.

بالكور شدد في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن”على ضرورة أن تتبعها خطوة هامة هي إجراء التجمعات الانتخابية بحيث تحدد أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وفق ما تم الاتفاق عليه لاعتمادها من طرف المجلسين ومن ثم البدء الحقيقي في توحيد مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن مجلس النواب قد اجرى يوم أمس الاثنين تعديل دستوري عاشر في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً عدل به اتفاق الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بدل من مجلس رئاسي بـ9 رؤوس.

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