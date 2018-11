الشاطر يُعلق على اعتماد مجلس النواب لقرار تغيير هيكلية الرئاسي

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على اعتماد مجلس النواب الليبي لمشروع قرار تغيير هيكلية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

حيث قال الشاط في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:

“ليبيا حبلى بالأحداث القادمة أولها سيحدث قبل نهاية العام الجاري بقدوم مولود جديد سيسمى المجلسالرئاسي الذي سيفرخ حكومة منفصلة عنه وبذلك تكثر الذرية، 3 حكومات + مجلسين رئاسيين + مجلسين تشريعيين + الله أعلم كم جيش وطني، محنة وطن”.

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق في جلسته الأسبوعية أمس الاثنين على مشروع قرار يتضمن إعادة تشكيل الهيكلية الخاصة بالمجلس الرئاسي ليتضمن رئيس ونائبين يمثل كل منهم منطقة من مناطق ليبيا الثلاث (الغربية والشرقية والجنوبية)، بالإضافة لرئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

