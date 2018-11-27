نقابة الجامعات: مستمرون في الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبنا

قال رئيس النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية عصام عويدات، الثلاثاء، إنهم مستمرون في اعتصامهم ” الجزئي” إلى أن تنفذ مطالبهم، المتمتلة في تحسين أوضاع موظفي الجامعات والتأمين الصحي.

وأوضح عويدات في تصريح للرائد، أن الدراسة بالجماعات مستمرة، وأن هناك أيدٍ خفية تسعى لإيصال فكرة للطلبة بأن الاعتصام سيفسد عليهم عامهم الدراسي، ويوقف الدراسة وهذا غير صحيح، مؤكدا أن الاعتصام يخص الجانب الإداري فقط وليس أعضاء هيئة التدريس.

ونفى عويدات الأخبار المتداولة عن إغلاق الموظفين للجامعات أو منع الطلبة من الدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم وعدتهم بتنفيذ مطالبهم إلا أن هذه الوعود دون جدوى.

يشار إلى أن موظفي جامعة طرابلس ينظمون اعتصاما جزيئا منذ أسبوع، مطالبين بتصحيح أوضاعهم الوظيفية والتامين الصحي.

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