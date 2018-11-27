المسماري يعلن تشكيل كتيبة لحماية تازربو

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، عن تشكيل كتيبة خاصة لحماية تازربو والمناطق المحيطة بها.

وقال المسماري خلال تصريح إعلامي، أن الأوامر صدرت أمس من القيادة العامة بتشكيل تلك الكتيبة.

وأوضح أن الكتيبة ستضم عدداً من الضباط والأفراد السابقين والحاليين، وعددا من أهالي المدينة القادرين على حمل السلاح، كما ستوكل لها مهمة حماية المدينة ومحيطها من أي هجوم إرهابي محتمل من تنظيم داعش الإرهابي، أو العصابات الخارجة عن القانون.

ولفت المسماري، إلى أن تشكيل الكتيبة يأتي نظرا للبعد الجغرافي للمدينة حيث تبعد قرابة 400 كم عن المناطق المعمورة.

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