عبرت بعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بإقرار مجلس النواب التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر :

“نُرحب بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة ونتمنى له النجاح في مسعاه”.

يذكر أن مجلس النواب أقر في جلسته الاثنين تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر، وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

كما تضمن التعديل الدستوري، بحسب بليحق، اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

The post البعثة الأممية ترحب بتعديل النواب الدستوري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا