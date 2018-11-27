تطبيق إلكتروني يعرض خيارات العلاج للمرضى

تستعد وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، لإطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية يُوفر لمُستخدميه الخيارات الأفضل لأقرب مركز طبي أو عيادة أو مختبر خاص لتلقّي العلاج الذي يحتاجون إليه.

وتعمل إدارة الشؤون الطبية بالوزارة، تحديداً قسم القطاع الخاص، على تجهيز المنظومة الإلكترونية التابعة لإدارات الخدمات الصحية في كل مناطق البلاد وربطها مع القسم الرئيسي تحضيراً لإطلاق التطبيق.

وتشرف شركة الاستثمار لخدمات التقنية التابعة لشركة الاستثمار الوطني القابضة على تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة المعنية بالقطاع الصحي الخاص.

من جانبه، أشار مدير شركة الاستثمار، عمر الشاقي، في تصريحات نقلتها عنه وزارة الصحة، إلى أن هذه الخطوة ستمنح فرصة أكبر لتنظيم عمل القطاع الصحي الخاص في ليبيا.

يُذكر أن التطبيق الذي من المُتوقع أن يُطلق بعد نحو أسبوع، يحتوي على خدمة تقييم مستوى الخدمات، ليتمكن المُستخدم من إبداء رأيه في الرعاية الصحية والعلاجات التي وفّرها له المكان.

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