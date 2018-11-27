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بماذا طالب النائب نصية السلطات التنفيذية القائمة ؟

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على الانتهاء من الخطوات التشريعية لإتمام الاستفتاء حول مشروع الدستور وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نصية طالب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” كافة السلطات التنفيذية القائمة بتسيير الأعمال والتجهيز لعملية التسليم والاستلام.

يشار إلى أن مجلس النواب قد أجرى يوم أمس الاثنين تعديل دستوري عاشر في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً عدل به اتفاق الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بدل من مجلس رئاسي بـ9 رؤوس.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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