ليبيا: كواليس أول حركة "تمرد" مهاجرين في ميناء مصراتة

استخدمت السلطات الليبية الثلاثاء الرصاص المطاطي لإخلاء سفينة “نيفين” من المهاجرين الذين ظلوا معتصمين بها لأكثر من عشرة أيام، ورفضوا النزول متمسكين بمطلب نقلهم إلى إحدى الدول الأوروبية. ويعد تمرد هؤلاء أول حركة احتجاجية من هذا النوع يقوم بها مهاجرون.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
بلدية الشرقية تؤكد إختطاف عدد من أعيان المدينة من قبل عصابات تشادية
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي يقيم نشاطا تدريبيا للرفع من كفاءة موظفيه
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
ديوان المحاسبة بالبيضاء يدين اختطاف مدير فرع الديوان بمدينة ترهونة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
قائمة بأسعار كل ما تحتاجه من مواد بناء
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك