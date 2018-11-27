ليبيا: كواليس أول حركة "تمرد" مهاجرين في ميناء مصراتة

استخدمت السلطات الليبية الثلاثاء الرصاص المطاطي لإخلاء سفينة “نيفين” من المهاجرين الذين ظلوا معتصمين بها لأكثر من عشرة أيام، ورفضوا النزول متمسكين بمطلب نقلهم إلى إحدى الدول الأوروبية. ويعد تمرد هؤلاء أول حركة احتجاجية من هذا النوع يقوم بها مهاجرون.

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